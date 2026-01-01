Спектакль «Яма»: социальная драма в музыкальной интерпретации по пьесе А. Куприна

Идея постановки «Яма» родилась благодаря международной команде авторов, чьи работы уже завоевали высокую оценку как критиков, так и зрителей. Спектакль рассказывает о судьбах девушек, которых предали их родные и общество, оставив на «дне» жизни. Это драматическая история о потерянной надежде и трагедии, испытываемой женскими судьбами в бездне социального цинизма.

Тема и содержание

Режиссер Анна Бабанова отмечает, что проблема «социального дна» остается актуальной и во все времена. Спектакль представляет собой «клубок противоречий и контрастов», одновременно подчеркивая безысходность и жажду жизни, проявляющуюся через эмоции и связи, которые могут привести к возрождению.

Выступления и музыкальное оформление

Спектакль «Яма» — это не только драма, но и музыкальное событие, в котором звучат народные песни, романсы и духовные стихи в исполнении Надежды Бабкиной и солистов ансамбля «Русская песня». Зрители смогут насладиться уникальным сочетанием традиционной русской музыки и театрального искусства.

Действующие лица и исполнители

Анна Марковна — народная артистка России Надежда Бабкина / Наталия Егорова

Кербеш / богатый старик / Дилекторский — заслуженный артист России Даниил Спиваковский

Женька — Анастасия Макеева / Дарья Томсон

Горизонт — заслуженный артист России Вячеслав Манучаров

Лихонин — Иван Замотаев

Исполнительские группы

В спектакле участвуют:

Вокальный ансамбль «Русская песня»

Ансамбль танца «Русские сезоны»

Балет «Живая планета»

Фолк-рок-группа «После 11»

