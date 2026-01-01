Яма
Яма

Спектакль Яма

Постановка
Театр «Русская песня». Основная сцена 16+
О спектакле

Спектакль «Яма»: социальная драма в музыкальной интерпретации по пьесе А. Куприна

Идея постановки «Яма» родилась благодаря международной команде авторов, чьи работы уже завоевали высокую оценку как критиков, так и зрителей. Спектакль рассказывает о судьбах девушек, которых предали их родные и общество, оставив на «дне» жизни. Это драматическая история о потерянной надежде и трагедии, испытываемой женскими судьбами в бездне социального цинизма.

Тема и содержание

Режиссер Анна Бабанова отмечает, что проблема «социального дна» остается актуальной и во все времена. Спектакль представляет собой «клубок противоречий и контрастов», одновременно подчеркивая безысходность и жажду жизни, проявляющуюся через эмоции и связи, которые могут привести к возрождению.

Выступления и музыкальное оформление

Спектакль «Яма» — это не только драма, но и музыкальное событие, в котором звучат народные песни, романсы и духовные стихи в исполнении Надежды Бабкиной и солистов ансамбля «Русская песня». Зрители смогут насладиться уникальным сочетанием традиционной русской музыки и театрального искусства.

Действующие лица и исполнители

  • Анна Марковна — народная артистка России Надежда Бабкина / Наталия Егорова
  • Кербеш / богатый старик / Дилекторский — заслуженный артист России Даниил Спиваковский
  • Женька — Анастасия Макеева / Дарья Томсон
  • Горизонт — заслуженный артист России Вячеслав Манучаров
  • Лихонин — Иван Замотаев

Исполнительские группы

В спектакле участвуют:

  • Вокальный ансамбль «Русская песня»
  • Ансамбль танца «Русские сезоны»
  • Балет «Живая планета»
  • Фолк-рок-группа «После 11»

Не упустите возможность увидеть «Яму» — спектакль, который заставляет задуматься и переживать за судьбы своих героев.

В ролях
Ноябрь
12 ноября четверг
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 900 ₽

