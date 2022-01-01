Российский сериал «Оператор службы спасения 112» – это история о женщине по имени Люба. Она устраивается в службу спасения, где будет отвечать на телефонные звонки людей, нуждающихся в срочной помощи. Героиня много лет мечтала занять это место и подошла к работе крайне ответственно. Но первый же вызов заставил Любу изрядно поволноваться. Перепуганная девочка сообщила, что заблудилась в холодном лесу, и тело начинает ей отказывать. Любе необходимо собрать все свое мужество и самообладание, чтобы помочь позвонившей.