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Постер к сериалу Оператор службы спасения 112
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Киноафиша Сериалы Оператор службы спасения 112
Оператор службы спасения 112 (2022 - …) Оператор службы спасения 112 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Российский сериал «Оператор службы спасения 112» – это история о женщине по имени Люба. Она устраивается в службу спасения, где будет отвечать на телефонные звонки людей, нуждающихся в срочной помощи. Героиня много лет мечтала занять это место и подошла к работе крайне ответственно. Но первый же вызов заставил Любу изрядно поволноваться. Перепуганная девочка сообщила, что заблудилась в холодном лесу, и тело начинает ей отказывать. Любе необходимо собрать все свое мужество и самообладание, чтобы помочь позвонившей. 

Оператор службы спасения 112 - трейлер
Оператор службы спасения 112
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Дмитрий Орлов
Матвей Зубалевич
Матвей Зубалевич
Зоя Мансурова
Зоя Мансурова
Карина Мишулина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Оператор службы спасения 112 - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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