Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Спайк Джонс
Награды
Награды и номинации Спайк Джонс
Spike Jonze
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Награды
Награды и номинации Спайк Джонс
Оскар 2014
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Оскар 2000
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучший сценарий
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Parallel Sections
Победитель
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2000
Best New Filmmaker
Победитель
Берлинале 2003
Гран-при жюри
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2011
Лучший короткометражный фильм
Номинант
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