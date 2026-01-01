Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марина Вайнбранд
Marina Vaynbrand
Киноафиша
Персоны
Марина Вайнбранд
Марина Вайнбранд
Marina Vaynbrand
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Лиза
(2022)
7.0
Детектор
(2023)
4.6
Амазонки
(2011)
Фильмография Марина Вайнбранд
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2026
2025
2024
2023
2022
2011
Все
12
Фильмы
2
Сериалы
10
Актриса
12
Виновница
мелодрама
2026, Россия
Письмо в будущее
мелодрама
2025, Россия
Удар
боевик, детектив
2025, Россия
Мой любимый Раджа
мелодрама
2024, Россия
Формула женской дружбы
мелодрама
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Без памяти любя
мелодрама
2023, Россия
Крайняя необходимость
мелодрама
2023, Россия
Идеальное решение
мелодрама
2023, Россия
7
Детектор
Detektor
триллер, детектив
2023, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Сокровище
мелодрама, комедия
2022, Россия
7.4
Лиза
Liza
драма
2022, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.6
Амазонки
комедия, криминал
2011, Россия
95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu
У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667