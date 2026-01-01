Оповещения от Киноафиши
Марина Вайнбранд Marina Vaynbrand
Киноафиша Персоны Марина Вайнбранд

Марина Вайнбранд

Marina Vaynbrand

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Лиза 7.4
Лиза (2022)
Детектор 7.0
Детектор (2023)
Амазонки 4.6
Амазонки (2011)

Фильмография Марина Вайнбранд

Жанр
Год
Виновница
Виновница
мелодрама 2026, Россия
Письмо в будущее
Письмо в будущее
мелодрама 2025, Россия
Удар
боевик, детектив 2025, Россия
Мой любимый Раджа
Мой любимый Раджа
мелодрама 2024, Россия
Формула женской дружбы
Формула женской дружбы
мелодрама 2024, Россия
Без памяти любя
Без памяти любя
мелодрама 2023, Россия
Крайняя необходимость
Крайняя необходимость
мелодрама 2023, Россия
Идеальное решение
Идеальное решение
мелодрама 2023, Россия
Детектор 7
Детектор Detektor
триллер, детектив 2023, Россия
Смотреть трейлер
Сокровище
Сокровище
мелодрама, комедия 2022, Россия
Лиза 7.4
Лиза Liza
драма 2022, Россия
Амазонки 4.6
Амазонки
комедия, криминал 2011, Россия
