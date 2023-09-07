В центре событий оказывается семейная пара – Анастасия и Сергей. Три года назад они поженились. Помимо супругов они являются прекрасной командой тренеров по синхронному плаванию. Но у них по-прежнему нет детей, хотя оба хотят стать родителями. После долгих попыток супруги обращаются к врачу, который заявляет, что они несовместимы и только один из них может стать родителем для будущего малыша. После благотворительного приема Настя задумывается о том, что они могли бы усыновить ребенка из детского дома.