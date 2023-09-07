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Киноафиша Сериалы Идеальное решение

Идеальное решение (2023 - 2023)

Idealnoe reshenie 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается семейная пара – Анастасия и Сергей. Три года назад они поженились. Помимо супругов они являются прекрасной командой тренеров по синхронному плаванию. Но у них по-прежнему нет детей, хотя оба хотят стать родителями. После долгих попыток супруги обращаются к врачу, который заявляет, что они несовместимы и только один из них может стать родителем для будущего малыша. После благотворительного приема Настя задумывается о том, что они могли бы усыновить ребенка из детского дома. 

В ролях
В ролях
Полина Давыдова
Полина Давыдова
Елена Соловьёва
Елена Соловьёва
Никита Абдулов
Никита Абдулов
Марина Вайнбранд
Валерий Борисов
Валерий Борисов
Сергей Шишков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Идеальное решение - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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