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Елена Соловьёва
Елена Соловьёва
О персоне
Фильмография
Елена Соловьёва
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Дата рождения
25 декабря 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
158 см
Биография Елены Соловьёвой
Родилась 25 декабря 1969 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Елены Соловьёвой
Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ
драма, исторический
2015, Россия
0.0
Больше – Меньше
драма
2013, Россия
0.0
Это все цветочки
комедия
2005, Россия
4.0
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