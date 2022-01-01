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Киноафиша Персоны Елена Соловьёва

Елена Соловьёва

Елена Соловьёва
Елена Соловьёва
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Дата рождения
25 декабря 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
158 см
Биография Елены Соловьёвой

Родилась 25 декабря 1969 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Елены Соловьёвой
Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ
Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ
драма, исторический 2015, Россия
0.0
Больше – Меньше
Больше – Меньше
драма 2013, Россия
0.0
Это все цветочки
Это все цветочки
комедия 2005, Россия
4.0
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