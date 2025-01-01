Известный тренер по боксу Николай Колесников приезжает в захолустный город на похороны бывшей возлюбленной и подозревает, что к ее гибели причастен местный криминальный авторитет. Погружаясь в собственное расследование, он неожиданно узнает о существовании взрослого сына Егора, работающего оперативником. Оставив позади столичный комфорт, Колесников сталкивается с суровой реальностью провинциальной окраины, но находит силы изменить жизнь к лучшему. Он открывает секцию бокса для местных ребят, постепенно налаживает отношения с сыном и помогает ему в борьбе с преступностью.