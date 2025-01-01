Меню
Киноафиша Сериалы Удар

Удар (2025 - …)

Udar 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

Известный тренер по боксу Николай Колесников приезжает в захолустный город на похороны бывшей возлюбленной и подозревает, что к ее гибели причастен местный криминальный авторитет. Погружаясь в собственное расследование, он неожиданно узнает о существовании взрослого сына Егора, работающего оперативником.  Оставив позади столичный комфорт, Колесников сталкивается с суровой реальностью провинциальной окраины, но находит силы изменить жизнь к лучшему. Он открывает секцию бокса для местных ребят, постепенно налаживает отношения с сыном и помогает ему в борьбе с преступностью.

В ролях
Олег Тактаров
Карина Реука
Максим Дрозд
Елена Папанова
Марина Вайнбранд
Назим Ниязов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
