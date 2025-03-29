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Постер сериала Письмо в будущее
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Киноафиша Сериалы Письмо в будущее

Письмо в будущее (2025 - 2025)

Pismo v budushchee 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Супруги Мария и Михаил устраивают вечеринку, чтобы в кругу друзей объявить пол своего будущего долгожданного ребенка. Но их счастью не суждено сбыться: в тот же день Михаил погибает в автокатастрофе, а Мария теряет ребенка. После похорон Мария находит у свекрови письмо от некоего Антона, который утверждает, что Михаил – его отец. Мария отправляется в другой город, чтобы разыскать его. Антон вырос в детском доме, ему уже восемнадцать лет и… он очень похож на молодого Михаила. Парень связался с плохой компанией и становится соучастником погрома на стройке. Чтобы спасти его от тюрьмы, Мария обращается к владельцу строительной компании Олегу Федорову…

В ролях
В ролях
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Виталий Щербина
Виталий Щербина
Марина Вайнбранд
Тимофей Якомульский
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Письмо в будущее - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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