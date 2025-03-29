Супруги Мария и Михаил устраивают вечеринку, чтобы в кругу друзей объявить пол своего будущего долгожданного ребенка. Но их счастью не суждено сбыться: в тот же день Михаил погибает в автокатастрофе, а Мария теряет ребенка. После похорон Мария находит у свекрови письмо от некоего Антона, который утверждает, что Михаил – его отец. Мария отправляется в другой город, чтобы разыскать его. Антон вырос в детском доме, ему уже восемнадцать лет и… он очень похож на молодого Михаила. Парень связался с плохой компанией и становится соучастником погрома на стройке. Чтобы спасти его от тюрьмы, Мария обращается к владельцу строительной компании Олегу Федорову…