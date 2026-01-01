Menu
Marina Vaynbrand
Marina Vaynbrand

Actor type
Romantic actress, Comedy actress, Thriller heroine

Popular Films

Liza 7.4
Liza (2022)
Detektor 7.0
Detektor (2023)
Amazonki 4.6
Amazonki (2011)

Filmography

Genre
Year
Vinovnica
Vinovnica
Romantic 2026, Russia
Pismo v budushchee
Pismo v budushchee
Romantic 2025, Russia
Udar
Action, Detective 2025, Russia
Moj lyubimyj Radzha
Moj lyubimyj Radzha
Romantic 2024, Russia
Formula zhenskoj druzhby
Formula zhenskoj druzhby
Romantic 2024, Russia
Bez pamyati lyubya
Bez pamyati lyubya
Romantic 2023, Russia
Krajnyaya neobhodimost
Krajnyaya neobhodimost
Romantic 2023, Russia
Idealnoe reshenie
Idealnoe reshenie
Romantic 2023, Russia
Detektor 7
Detektor
Thriller, Detective 2023, Russia
Watch trailer
Sokrovische
Sokrovische
Romantic, Comedy 2022, Russia
Liza 7.4
Liza
Drama 2022, Russia
Amazonki 4.6
Amazonki
Comedy, Crime 2011, Russia
