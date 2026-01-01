Marina Vaynbrand

Menu
Actor type
Romantic actress, Comedy actress, Thriller heroine
Popular Films
7.4
Liza
(2022)
7.0
Detektor
(2023)
4.6
Amazonki
(2011)
12
Vinovnica
Romantic
2026, Russia
Pismo v budushchee
Romantic
2025, Russia
Udar
Action, Detective
2025, Russia
Moj lyubimyj Radzha
Romantic
2024, Russia
Formula zhenskoj druzhby
Romantic
2024, Russia
Bez pamyati lyubya
Romantic
2023, Russia
Krajnyaya neobhodimost
Romantic
2023, Russia
Idealnoe reshenie
Romantic
2023, Russia
7
Detektor
Detektor
Thriller, Detective
2023, Russia
Watch trailer
Sokrovische
Romantic, Comedy
2022, Russia
7.4
Liza
Liza
Drama
2022, Russia
4.6
Amazonki
Comedy, Crime
2011, Russia
