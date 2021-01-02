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Постер сериала Когда-нибудь наступит завтра
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Киноафиша Сериалы Когда-нибудь наступит завтра

Когда-нибудь наступит завтра (2021 - 2021)

Kogda-nibud nastupit zavtra 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 55 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 7 часов 20 минут

О чем сериал

В одну ночь жизнь Ольги Вербининой рушится: она узнает об измене мужа, а затем его находят мертвым. Следствие не ищет других подозреваемых: у Ольги есть мотив, поэтому ее признают виновной и отправляют за решетку. В колонии у женщины начинается совсем другая жизнь — с новыми друзьями, врагами и правилами. На воле остаются ее сын и настоящий убийца мужа. Единственный, кто верит в невиновность Ольги — журналист Сергей Давыдов. Вместе им предстоит рискнуть всем, чтобы открыть миру правду и спасти сына Ольги, прежде чем станет слишком поздно.

В ролях
В ролях
Надежда Азоркина
Надежда Азоркина
Юрий Тарасов
Юрий Тарасов
Анна Казючиц
Анна Казючиц
Алексей Вакулов
Алексей Вакулов
Екатерина Соломатина
Екатерина Соломатина
Маргарита Толстоганова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Когда-нибудь наступит завтра - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Когда-нибудь наступит завтра - Сезон 2 Сезон 2
2021, 4 эпизода
 
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Кадры из сериал
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