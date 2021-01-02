В одну ночь жизнь Ольги Вербининой рушится: она узнает об измене мужа, а затем его находят мертвым. Следствие не ищет других подозреваемых: у Ольги есть мотив, поэтому ее признают виновной и отправляют за решетку. В колонии у женщины начинается совсем другая жизнь — с новыми друзьями, врагами и правилами. На воле остаются ее сын и настоящий убийца мужа. Единственный, кто верит в невиновность Ольги — журналист Сергей Давыдов. Вместе им предстоит рискнуть всем, чтобы открыть миру правду и спасти сына Ольги, прежде чем станет слишком поздно.