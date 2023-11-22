Трагическое падение разделило жизнь цирковой гимнастки Вероники Савойской на «до» и «после». В прошлом – звездная карьера, любимый муж и долгожданная беременность. Сейчас – инвалидная коляска, уныние и одиночество. Оказавшись на практически «на дне», Вероника пытается найти силы, чтобы заново выстроить свою жизнь: научиться ходить и вернуться в профессию.

Знакомство с легендарным гимнастом Леонидом Пийлатовым, который когда-то поднял себя из инвалидного кресла, заряжает ее уверенностью, что она снова сможет блистать под куполом. Леонид становится ее партнером на этом пути, а потом и супругом.