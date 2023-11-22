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Постер сериала Качели под куполом
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Киноафиша Сериалы Качели под куполом

Качели под куполом (2023 - 2023)

Kacheli pod kupolom 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Трагическое падение разделило жизнь цирковой гимнастки Вероники Савойской на «до» и «после». В прошлом – звездная карьера, любимый муж и долгожданная беременность. Сейчас – инвалидная коляска, уныние и одиночество. Оказавшись на практически «на дне», Вероника пытается найти силы, чтобы заново выстроить свою жизнь: научиться ходить и вернуться в профессию.

Знакомство с легендарным гимнастом Леонидом Пийлатовым, который когда-то поднял себя из инвалидного кресла, заряжает ее уверенностью, что она снова сможет блистать под куполом. Леонид становится ее партнером на этом пути, а потом и супругом.

В ролях
В ролях
Алёна Коломина
Алёна Коломина
Алексей Вакулов
Алексей Вакулов
Тарас Кузьмин
Тарас Кузьмин
Александр Наумов
Александр Наумов
Марина Кондратьева
Марина Кондратьева
Мария Бокова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Качели под куполом - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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