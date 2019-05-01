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Киноафиша Сериалы Отпуск за период службы
Отпуск за период службы (2019 - 2019) Отпуск за период службы 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 3 часа 8 минут
О чем сериал

Российский криминальный мини-сериал «Отпуск за период службы» – это история о сержанте по имени Игорь Беликов. Он отправляется во внеплановый отпуск, чтобы проведать своего отца. Игорь объяснил сослуживцам, что его родитель серьезно болен. Однако путь в родные края становится для героя непростым испытанием. Он сталкивается с неожиданным нападением и, пытаясь защититься, лишает жизни нескольких преступников. Затем Игорь уезжает на их фургоне, в котором находится нечто ценное. Беликова начинают преследовать.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Игорь Новоселов
Александр Фисенко
Александр Фисенко
Юлианна Михневич
Юлианна Михневич
Кристина Борейко
Кристина Борейко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отпуск за период службы - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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