Российский криминальный мини-сериал «Отпуск за период службы» – это история о сержанте по имени Игорь Беликов. Он отправляется во внеплановый отпуск, чтобы проведать своего отца. Игорь объяснил сослуживцам, что его родитель серьезно болен. Однако путь в родные края становится для героя непростым испытанием. Он сталкивается с неожиданным нападением и, пытаясь защититься, лишает жизни нескольких преступников. Затем Игорь уезжает на их фургоне, в котором находится нечто ценное. Беликова начинают преследовать.