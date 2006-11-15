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Постер фильма Крестовый поход в джинсах
6.1
Киноафиша Фильмы Крестовый поход в джинсах
6.1

Крестовый поход в джинсах

, 2006
Kruistocht in spijkerbroek
Нидерланды, Бельгия, Германия, Люксембург / приключения, семейный, фэнтези / 18+
Постер фильма Крестовый поход в джинсах
6.1

О фильме

После проваленного им важного футбольного матча пятнадцатилетний голландский подросток Долф решается на отчаянный шаг. Используя прототип машины времени, над которым ведется работа в научном институте, он пытается вернуть на день назад, чтобы исправить ситуацию, но несчастный случай отбрасывает его на сотни лет назад, в 1212 год. Едва не став жертвой бандитской засады, он спасается лишь благодаря помощи прекрасной и смелой Дженны, участницы детского крестового похода: восьми тысяч детей, отправившихся в Иерусалим, чтобы освободить святой город от арабских захватчиков. Долф помогает детям преодолеть опасные горы, справиться с болезнями и отогнать мародёрствующих рыцарей. Однако постепенно он начинает понимать, что главная опасность для всех них это само безумное предприятие и подозревать, что его харизматичный лидер отец Ансельм использует пришельца из будущего как пешку в своих личных целях.

В ролях

Джонни Флинн
Джонни Флинн
Dolf Vega
Стефани Леонидас
Jenne
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Mary Vega
Майкл Калкин
Майкл Калкин
Anselmus
Бенно Фюрманн
Бенно Фюрманн
Thaddeus
Николай Аллен
Little Thies
Офелия Ловибонд
Офелия Ловибонд
Херберт Кнауп
Йоссе де Паув
Удо Кир
Удо Кир
Ян Деклер
Як Воутерсе
Як Воутерсе
Режиссер Бен Сомбогаарт
Сценарист Билл Хэйни, Jean-Claude Van Rijckeghem, Chris Craps, Теа Бекман
Композитор Джурре Хаанстра
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды / Бельгия / Германия / Люксембург
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 6 мая 2009
Премьера в мире 15 ноября 2006
Дата выхода
15 ноября 2006 Нидерланды 9
20 декабря 2006 США PG
Бюджет €11 000 000
Сборы в мире $4 782 551
Производство Intuit Pictures, Marmont Film Production, Delux Productions
Другие названия
Kruistocht in spijkerbroek, Crusade in Jeans, La croisade en jeans, A Cruzada, Croades: Atrapat al passat, Crusade - matka halki aikojen, Crusade: A March Through Time, Cruzada: Uma Jornada Através dos Tempos, Cruzadas: Atrapado en el pasado, Cruzadas: Atrapado en el tiempo, Dolf e la crociata dei bambini, Kereszteshadjárat farmerban, Kreuzzug in Jeans, Krucjata w dżinsach, La grande croisade, Laste ristiretk, Oi stavroforoi tou hronou, Крестовый поход в джинсах, Кръстоносен поход по джинси, タイムクルセイド　ドルフと聖地騎士団, Crusade - A March Through Time, Crusaders in Jeans

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 19 декабря 2025

Отзывы о фильме

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