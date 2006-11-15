После проваленного им важного футбольного матча пятнадцатилетний голландский подросток Долф решается на отчаянный шаг. Используя прототип машины времени, над которым ведется работа в научном институте, он пытается вернуть на день назад, чтобы исправить ситуацию, но несчастный случай отбрасывает его на сотни лет назад, в 1212 год. Едва не став жертвой бандитской засады, он спасается лишь благодаря помощи прекрасной и смелой Дженны, участницы детского крестового похода: восьми тысяч детей, отправившихся в Иерусалим, чтобы освободить святой город от арабских захватчиков. Долф помогает детям преодолеть опасные горы, справиться с болезнями и отогнать мародёрствующих рыцарей. Однако постепенно он начинает понимать, что главная опасность для всех них это само безумное предприятие и подозревать, что его харизматичный лидер отец Ансельм использует пришельца из будущего как пешку в своих личных целях.