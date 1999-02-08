Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не дыши: Начало"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Алиса Дебабова-Лукшина
Киноафиша
Персоны
Алиса Дебабова-Лукшина
Алиса Дебабова-Лукшина
Дата рождения
8 февраля 1999
Возраст
23 года
Знак зодиака
Водолей
Биография Алиса Дебабова-Лукшина
Родилась 8 февраля 1999 года. Киев, Украина.
Развернуть
Популярные фильмы
Тень прошлого
(2020)
0
Родственные связи. Продолжение
(2020)
0
Беглянка
(2018)
0
Фильмография Алиса Дебабова-Лукшина
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2022
2020
2018
Все
5
Фильмы
1
Сериалы
4
Актриса
5
Убежище
триллер, драма
2022, Россия
Тень прошлого
драма
2020, Украина
Родственные связи. Продолжение
мелодрама
2020, Украина
Беглянка
мелодрама
2018, Украина
Родственные связи
мелодрама
2018, Украина
Related video
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось