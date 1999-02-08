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Алиса Дебабова-Лукшина
Алиса Дебабова-Лукшина
Киноафиша Персоны Алиса Дебабова-Лукшина

Алиса Дебабова-Лукшина

Дата рождения
8 февраля 1999
Возраст
23 года
Знак зодиака
Водолей

Биография Алиса Дебабова-Лукшина

Родилась 8 февраля 1999 года. Киев, Украина. 

Популярные фильмы

Тень прошлого
Тень прошлого (2020)
0
Родственные связи. Продолжение
Родственные связи. Продолжение (2020)
0
Беглянка
Беглянка (2018)
0
Фильмография Алиса Дебабова-Лукшина
Жанр
Год
Все 5 Фильмы 1 Сериалы 4 Актриса 5
Убежище
Убежище
триллер, драма 2022, Россия
Тень прошлого
Тень прошлого
драма 2020, Украина
Родственные связи. Продолжение
Родственные связи. Продолжение
мелодрама 2020, Украина
Беглянка
Беглянка
мелодрама 2018, Украина
Родственные связи
Родственные связи
мелодрама 2018, Украина
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