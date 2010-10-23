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Сериалы
Кукушка
Кукушка (2010 - 2010)
Кукушка
16+
мелодрама
Год выпуска
2010
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
Россия 1
Продолжительность сериала
3 часа 20 минут
Смотрите на
О чем сериал
История женщины, перенесшей измену мужа, тюремное заключение, разлуку с детьми.
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В ролях
В ролях
Раиса Рязанова
Любовь Германова
Константин Войтенко
Ольга Павловец
Денис Матросов
Николай Боклан
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
2010,
4 эпизода
Кадры из сериала
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