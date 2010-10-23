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Киноафиша Сериалы Кукушка

Кукушка (2010 - 2010)

Кукушка 16+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

История женщины, перенесшей измену мужа, тюремное заключение, разлуку с детьми.

В ролях
В ролях
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Любовь Германова
Любовь Германова
Константин Войтенко
Ольга Павловец
Ольга Павловец
Денис Матросов
Денис Матросов
Николай Боклан
Николай Боклан
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Кукушка - Сезон 1 Сезон 1
2010, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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