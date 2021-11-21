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Киноафиша Сериалы Родственные связи. Продолжение
Родственные связи. Продолжение (2020 - 2021) Родинні зв'язки 2 12+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 6 часов 16 минут
О чем сериал

В центре событий сериала «Родственные связи. Продолжение» находится большая и дружная семья Исаевых. Родственники уже перенесли немало неприятностей и, наконец, живут спокойной мирной жизнью. Однако на их пути встают новые испытания. Петр не справляется с бизнесом и стоит на грани разорения, однако боится признаться в этом жене. Вера знакомит его с мэром, который как раз готовится развернуть в городе грандиозное строительство. А Маша тем временем встречается со своей первой любовью – отцом Насти.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Сергей Фролов
Сергей Фролов
Валерий Легин
Алексей Зубков
Алексей Зубков
Даниил Мирешкин
Даниил Мирешкин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Родственные связи. Продолжение - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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