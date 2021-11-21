В центре событий сериала «Родственные связи. Продолжение» находится большая и дружная семья Исаевых. Родственники уже перенесли немало неприятностей и, наконец, живут спокойной мирной жизнью. Однако на их пути встают новые испытания. Петр не справляется с бизнесом и стоит на грани разорения, однако боится признаться в этом жене. Вера знакомит его с мэром, который как раз готовится развернуть в городе грандиозное строительство. А Маша тем временем встречается со своей первой любовью – отцом Насти.