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Бекир Аксой
Бекир Аксой
Bekir Aksoy
О персоне
Фильмография
Бекир Аксой
Bekir Aksoy
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Дата рождения
18 марта 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Анкара, Турция
Рост
187 см
Биография Бекира Аксоя
Родился 18 марта 1969 года. Анкара, Турция.
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