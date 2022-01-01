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Бестемсу Оздемир
Бестемсу Оздемир
Bestemsu Özdemir
О персоне
Фильмография
Бестемсу Оздемир
Bestemsu Özdemir
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Дата рождения
20 апреля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Стамбул, Турция
Рост
174 см
Биография Бестемсу Оздемир
Родилась 20 апреля 1992 года. Стамбул, Турция.
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