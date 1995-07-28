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Аслы Мелиса Узун
Аслы Мелиса Узун
Asli Melisa Uzun
О персоне
Фильмография
Аслы Мелиса Узун
Asli Melisa Uzun
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Дата рождения
28 июля 1995
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Анкара, Турция
Рост
175 см
Биография Аслы Мелисы Узун
Родилась 28 июля 1995 года. Анкара, Турция.
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