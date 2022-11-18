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5.9
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Я хочу хорошие новости
5.9
Я хочу хорошие новости
, 2022
Müjdemi Isterim
Турция / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Похожие
Места съёмок
5.9
В ролях
Бестемсу Оздемир
Мехмет Озгюр
Эджем Эркек
Mujde
Илькер Аксум
Niyazi
Ахмет Курал
Bulut
Фулден Акьюрек
Seymen Aydin
Лале Башар
Хакан Бильгин
Haci Bayram Dalkiliç
#Badyguard#
Хакан Динчкол
Bahtiyar Engin
Режиссер
Ömer Faruk Yardimci
Сценарист
Olcay Onur Kaya
,
Ömer Faruk Yardimci
Композитор
Aytaç Bayladi
,
Özgür Buldum
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
1 мая 2023
Премьера в мире
18 ноября 2022
Дата выхода
24 ноября 2022
Азербайджан
16+
24 ноября 2022
Германия
18 ноября 2022
Турция
Бюджет
$1 000 000
Сборы в мире
$1 307 481
Производство
TMC Film
Другие названия
Müjdemi Isterim, 历史
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
15
голосов
4.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 13 ноября 2022
Отзывы о фильме
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