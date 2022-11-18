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5.9

Я хочу хорошие новости

, 2022
Müjdemi Isterim
Турция / комедия / 18+
5.9

В ролях

Бестемсу Оздемир
Бестемсу Оздемир
Мехмет Озгюр
Мехмет Озгюр
Эджем Эркек
Mujde
Илькер Аксум
Niyazi
Ахмет Курал
Bulut
Фулден Акьюрек
Seymen Aydin
Лале Башар
Хакан Бильгин
Haci Bayram Dalkiliç
#Badyguard#
Хакан Динчкол
Хакан Динчкол
Bahtiyar Engin
Режиссер Ömer Faruk Yardimci
Сценарист Olcay Onur Kaya, Ömer Faruk Yardimci
Композитор Aytaç Bayladi, Özgür Buldum
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 мая 2023
Премьера в мире 18 ноября 2022
Дата выхода
24 ноября 2022 Азербайджан 16+
24 ноября 2022 Германия
18 ноября 2022 Турция
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $1 307 481
Производство TMC Film
Другие названия
Müjdemi Isterim, 历史

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 ноября 2022

Отзывы о фильме

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