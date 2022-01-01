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Лео Стаар
Лео Стаар
Leo Staar
О персоне
Фильмография
Лео Стаар
Leo Staar
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Дата рождения
24 июля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
188 см
Биография Лео Стаара
Родился 24 июля 1986 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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