«Мегрэ» — многосерийное европейское шоу, снятое в жанре детектив. Сюжет сериала основан на популярной книжной серии и рассказывает о прославленном сыщике, живущем во Франции. Мегрэ разработал свой уникальный метод поиска преступников, который позволяет ему раскрывать даже самые сложные дела. Каждое преступление Мегрэ распутывает в присущей только ему, крайне неторопливой манере. При этом он обнаруживает истину там, где ее никто не стал бы искать. Со временем о потрясающем детективе узнает весь мир.