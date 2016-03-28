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Постер к сериалу Мегрэ
Постер к сериалу Мегрэ
Постер к сериалу Мегрэ
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.4
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3 постера
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Мегрэ
Мегрэ (2016 - 2017) Maigret 16+
Год выпуска 2016
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 1 час 27 минут
Телеканал ITV
Продолжительность 11 часов 36 минут
О чем сериал

«Мегрэ» — многосерийное европейское шоу, снятое в жанре детектив. Сюжет сериала основан на популярной книжной серии и рассказывает о прославленном сыщике, живущем во Франции. Мегрэ разработал свой уникальный метод поиска преступников, который позволяет ему раскрывать даже самые сложные дела. Каждое преступление Мегрэ распутывает в присущей только ему, крайне неторопливой манере. При этом он обнаруживает истину там, где ее никто не стал бы искать. Со временем о потрясающем детективе узнает весь мир.

Мегрэ - трейлер
Мегрэ
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роуэн Аткинсон
Роуэн Аткинсон Jules Maigret
Марк Хип
Марк Хип
Люси Коху
Люси Коху
Шон Дингуолл
Шон Дингуолл
Хью Саймон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мегрэ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 2 эпизода
 
Мегрэ - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 2 эпизода
 
Сезон 2016
2016, 2 эпизода
 
Сезон 2017
2017, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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