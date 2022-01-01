Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Shreya Dhanwanthary
Shreya Dhanwanthary
О персоне
Фильмография
Shreya Dhanwanthary
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 ноября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Хайдарабад, Индия
Рост
168 см
Биография Shreya Dhanwanthary
Родилась 30 ноября 1988 года. Хайдарабад, Индия.
Развернуть
Related video
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь