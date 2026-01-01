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Манодж Баджпаи
Manoj Bajpayee
Киноафиша
Персоны
Манодж Баджпаи
Манодж Баджпаи
Manoj Bajpayee
Дата рождения
23 апреля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Наркатиагандж, Индия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Маноджа Баджпаи
Родился 23 апреля 1969 года. Наркатиагандж, Индия.
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Популярные фильмы
8.5
Семьянин
(2019)
7.9
Индийская дрофа
(2019)
7.8
Bир и Зара: История любви
(2004)
Фильмография Маноджа Баджпаи
6.8
Губернатор
Governor
драма, триллер
2026, Индия
6.1
Суп из костей
комедия, криминал, триллер
2024, Индия
6.6
Басня
The Fable
драма
2024, Индия / США
6.9
Bhaiyya Ji
Bhaiyya Ji
боевик
2024, Индия
Смотреть трейлер
7.2
Joram
Joram
боевик, приключения, криминал
2023, Индия
7
Многоликий Сатьяджит Рай
драма, триллер
2021, Индия
4.4
Миссис серийная убийца
Mrs. Serial Killer
триллер, криминал
2020, Индия
8.5
Семьянин
драма, боевик, триллер
2019, Индия
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