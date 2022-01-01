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Манодж Баджпаи
Манодж Баджпаи
Manoj Bajpayee
О персоне
Фильмография
Манодж Баджпаи
Manoj Bajpayee
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Дата рождения
23 апреля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Наркатиагандж, Индия
Рост
170 см
Биография Маноджа Баджпаи
Родился 23 апреля 1969 года. Наркатиагандж, Индия.
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Фильмография Маноджа Баджпаи
Миссис серийная убийца
триллер, криминал
2020, Индия
4.0
Бунтарь 2
триллер, боевик
2018, Индия
4.0
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