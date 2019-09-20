«Семьянин» — остросюжетный индийский сериал, выходящий на стриминговом сервисе Amazon. Главный герой — мужчина средних лет по имени Шрикант Тивари. Каждый день ему приходится совмещать два невероятно сложных дела — работу правительственного агента и заботу о своей большой и любящей семье. Увы, дела государственного значения, как правило, требуют к себе повышенного внимания. Однако Шрикант не хочет отдаляться от своих детей, которые также нуждаются в своем отце. По ходу развития событий главному герою ни раз приходиться жертвовать одним ради другого, впрочем, Шрикант не теряет надежды когда-нибудь обрести жизненный баланс.