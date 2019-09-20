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Постер к сериалу Семьянин
Постер к сериалу Семьянин
Постер к сериалу Семьянин
Постер к сериалу Семьянин
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Семьянин
Семьянин (2019 - …) The Family Man 18+
Год выпуска 2019
Страна Индия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 15 часов 12 минут
О чем сериал

«Семьянин» — остросюжетный индийский сериал, выходящий на стриминговом сервисе Amazon. Главный герой — мужчина средних лет по имени Шрикант Тивари. Каждый день ему приходится совмещать два невероятно сложных дела — работу правительственного агента и заботу о своей большой и любящей семье. Увы, дела государственного значения, как правило, требуют к себе повышенного внимания. Однако Шрикант не хочет отдаляться от своих детей, которые также нуждаются в своем отце. По ходу развития событий главному герою ни раз приходиться жертвовать одним ради другого, впрочем, Шрикант не теряет надежды когда-нибудь обрести жизненный баланс.

Семьянин - трейлер второго сезона
Семьянин
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шарад Келкар
Манодж Баджпаи
Манодж Баджпаи Srikant Tiwari
Приямани
Приямани
Шариб Хашми
Ashlesha Thakur
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Семьянин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Семьянин - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 9 эпизодов
 
Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Кадры из сериала
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