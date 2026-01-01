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Фильмография
Морад Зауи
Mourad Zaoui
Киноафиша
Персоны
Морад Зауи
Морад Зауи
Mourad Zaoui
Дата рождения
23 апреля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Касабланка, Марокко
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.8
Разведчик
(2019)
6.6
Танцующий в пустыне
(2014)
6.3
Француженка
(2008)
Фильмография Морад Зауи
6.2
Потерянная принцесса
The Lost Princess
боевик, приключения
2025, США / Марокко
Смотреть трейлер
7.8
Разведчик
драма, триллер, биография, мини-сериал
2019, Франция
6.6
Танцующий в пустыне
Desert Dancer
биография, драма
2014, Великобритания / Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
3.4
Улыбка
Smile
ужасы
2009, Великобритания / Италия
6.3
Француженка
Française
драма
2008, Франция / Марокко
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