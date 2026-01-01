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Мони Мошонов
Moni Moshonov
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Мони Мошонов
Мони Мошонов
Moni Moshonov
Дата рождения
18 августа 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Рамла, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Биография Мони Мошонова
Родился 18 августа 1951 года. Рамла, Израиль.
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Популярные фильмы
8.2
Евреи идут
(2014)
7.8
Разведчик
(2019)
6.9
Америка
(2022)
Фильмография Мони Мошонова
6.9
Америка
America
драма
2022, Чехия / Германия / Израиль
7.8
Разведчик
драма, триллер, биография, мини-сериал
2019, Франция
6.2
Повесть о любви и тьме
A Tale of Love and Darkness
драма
2015, США / Израиль
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Рецензия
8.2
Евреи идут
комедия, исторический
2014, Израиль
6.9
Хозяева ночи
We Own the Night
криминал, драма
2007, США
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Рецензия
5.9
Кедма
Kedma
драма, военный
2002, Франция / Италия / Израиль
6.6
Каждый раз мы говорим "Прощай"
Every Time We Say Goodbye
мелодрама, военный
1986, США / Израиль
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