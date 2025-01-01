Меню
Персоны
Джен Стацки
Награды
Награды и номинации Джен Стацки
Jen Statsky
О персоне
Награды
Награды и номинации Джен Стацки
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
