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Джошуа Бассетт
Джошуа Бассетт
Joshua Bassett
О персоне
Фильмография
Джошуа Бассетт
Joshua Bassett
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Дата рождения
22 декабря 2000
Возраст
21 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Оушенсайд, Калифорния, США
Рост
175 см
Биография Джошуа Бассетта
Родился 22 декабря 2000 года. Оушенсайд, Калифорния, США.
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Фильмография Джошуа Бассетта
Лучший Нейт, чем когда-либо
комедия, драма, семейный
2022, США
6.0
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