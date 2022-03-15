Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дебора Чоу
Дебора Чоу
Deborah Chow
О персоне
Новости
Дебора Чоу
Deborah Chow
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Биография Деборы Чоу
Родилась в Торонто, Онтарио, Канада.
Развернуть
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В сериале «Оби-Ван Кеноби» должен был появиться Дарт Мол, но его удалили из сценария
Слухи об этом ходили уже давно, но сейчас появилось подтверждение из авторитетного источника.
Написать
15 марта 2022 15:28
В первом трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби» показали новые локации, маленького Люка Скайуокера и Великого инквизитора
Дебютный эпизод выйдет 25 мая – ровно 45 лет после первого появления Оби-Вана в фильме «Звездные войны: Новая надежда».
Написать
10 марта 2022 09:36
Сериал «Оби-Ван Кеноби» обзавелся официальной датой премьеры и первым постером
Шоу стартует в день релиза первых «Звездных войн».
Написать
10 февраля 2022 11:04
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось