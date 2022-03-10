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Киноафиша Новости В первом трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби» показали новые локации, маленького Люка Скайуокера и Великого инквизитора

В первом трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби» показали новые локации, маленького Люка Скайуокера и Великого инквизитора

10 марта 2022 09:36
В первом трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби» показали новые локации, маленького Люка Скайуокера и Великого инквизитора

Дебютный эпизод выйдет 25 мая – ровно 45 лет после первого появления Оби-Вана в фильме «Звездные войны: Новая надежда».

Стрим-сервис Disney+ наконец представил первый тизер-трейлер «Оби-Вана Кеноби», очередного телепроекта из вселенной «Звездных войн». Зрителей ждет мини-сериал, который будет состоять из шести эпизодов: первый станет доступен 25 мая, а последний выйдет 29 июня.

Действие «Оби-Вана Кеноби» развернется между событиями трилогии приквелов и оригинальной трилогии. Юэн Макгрегор вернется к роли заглавного персонажа. Спустя десять лет после Приказа 66, Кеноби живет на Татуине и незаметно присматривает за будущим героем Люком Скайуокером, но волей судьбы знаменитому джедаю вновь предстоит встретиться со своим бывшим падаваном Энакином (Хейден Кристенсен), который выбрал Темную сторону Силы и превратился в Дарта Вейдера.

Как и в случае с «Мандалорцем» и «Книгой Бобы Фетта», в «Оби-Ване Кеноби» появятся персонажи, которые ранее фигурировали только в анимационных проектах в рамках «Звездных войн». В частности, в предстоящем шоу будет фигурировать Великий инквизитор, главный антагонист мультсериала «Звездные войны: Повстанцы». Злодея сыграет Руперт Френд. Также в шоу снялись Моусес Ингрэм, Джоэл Эдгертон, Кумэйл Нанджиани, Индира Варма и другие.

Сценарий «Оби-Вана Кеноби» написал Джоби Харольд («Меч короля Артура»), а постановкой занималась Дебора Чоу, ранее работавшая над «Мандалорцем».

Фото: Disney+
Елена Королева
Елена Королева
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