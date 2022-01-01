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Кабир Ахтар
Кабир Ахтар
Kabir Akhtar
О персоне
Кабир Ахтар
Kabir Akhtar
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Дата рождения
11 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Шарлотсвилл, Вирджиния, США
Биография Кабира Ахтара
Родился 11 января 1975 года. Шарлотсвилл, Вирджиния, США.
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