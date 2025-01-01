Меню
Кабир Ахтар
Kabir Akhtar
О персоне
Награды
Награды и номинации Кабира Ахтара
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Picture Editing for Short-Form Segments and Variety Specials
Номинант
