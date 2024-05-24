В центре сюжета – молодая женщина Рейян. Она – успешная бизнес-леди, управляет популярным рестораном под названием «RU» в городке на берегу Эгейского моря. Здесь же шеф-поваром трудится ее муж Эмир, давно уже воспринимающий Рейян как начальницу и банковскую карточку, а не как любимую женщину. Когда Рейян застает Эмира с другой, она взрывается и в сердцах выгоняет неверного супруга из жизни и из бизнеса. Однако Эмир убеждает всю свою команду последовать за ним, а также делает все возможное, чтобы ни один шеф-повар не соглашался на работу в ресторане его жены. Так Рейян в одночасье теряет мужа, свой ресторан и веру в мужчин. Не без сочувствия за ней наблюдает красавец Узер, работающий помощником повара в ее ресторане. Ей – 38, ему – 18. Он пытается ухаживать за Рейян, но она не обращает на него никакого внимания, пока однажды не оказывается в состоянии тотального отчаяния. Узер протягивает ей руку помощи, между ними пробегает искра. Но Рейян не готова к новым отношениям: она снова холодна и неприступна для юноши, который невероятно искренен и нежен в своих чувствах к ней. Сможет ли он убедить Рейян отбросить все предрассудки и отдаться чувству? Сможет ли она начать воспринимать его как равноценного партнера? Есть ли у них будущее? И может ли оно быть счастливым, если один из влюбленных скрывает страшную тайну?