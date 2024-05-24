Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала RU: Кухня по-турецки
1 постер
Киноафиша Сериалы RU: Кухня по-турецки

RU: Кухня по-турецки (2024 - …)

RU 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал GAIN
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

В центре сюжета – молодая женщина Рейян. Она – успешная бизнес-леди, управляет популярным рестораном под названием «RU» в городке на берегу Эгейского моря. Здесь же шеф-поваром трудится ее муж Эмир, давно уже воспринимающий Рейян как начальницу и банковскую карточку, а не как любимую женщину. Когда Рейян застает Эмира с другой, она взрывается и в сердцах выгоняет неверного супруга из жизни и из бизнеса. Однако Эмир убеждает всю свою команду последовать за ним, а также делает все возможное, чтобы ни один шеф-повар не соглашался на работу в ресторане его жены. Так Рейян в одночасье теряет мужа, свой ресторан и веру в мужчин. Не без сочувствия за ней наблюдает красавец Узер, работающий помощником повара в ее ресторане. Ей – 38, ему – 18. Он пытается ухаживать за Рейян, но она не обращает на него никакого внимания, пока однажды не оказывается в состоянии тотального отчаяния. Узер протягивает ей руку помощи, между ними пробегает искра. Но Рейян не готова к новым отношениям: она снова холодна и неприступна для юноши, который невероятно искренен и нежен в своих чувствах к ней. Сможет ли он убедить Рейян отбросить все предрассудки и отдаться чувству? Сможет ли она начать воспринимать его как равноценного партнера? Есть ли у них будущее? И может ли оно быть счастливым, если один из влюбленных скрывает страшную тайну?

В ролях
В ролях
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Бурак Беркай Акгюль
Чичек Акар
Бурак Тамдоган
Хира Коюнджуоглу
Дерия Алабора
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
RU: Кухня по-турецки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше