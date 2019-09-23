Улей, 2020

Бизнес Айше в Германии идет совсем не так, как ей хотелось, и она возвращается в родной город. Ее мать серьезно заболевает и перед смертью завещает Айше пасеку. Айше старается сделать так, чтобы ее мед был известен во всем мире. Все бы хорошо, если бы не неожиданный гость — огромный медведь, который повадился бродить по пасеке… Эйлем Кафтан родилась в 1974 году в Стамбуле. Получила степень бакалавра по философии в Босфорском университете в Стамбуле и степень магистра по кинематографии и телевидению в стамбульском университете Билги, ещё один диплом магистра получила в университете Йорка по кино и видео. Первый документальный фильм «Разлом» (2002) получил две награды на фестивале Planet Indie в Торонто Картина «Песнь мести» (2005) была удостоена наград Hot Docs, МКФ в Калгари, фестиваля женского кино в Торино. В 2016 году вышла картина «Госпиталь на линии огня». «Улей» ее дебют в игровом кино.