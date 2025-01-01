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Любовь и голуби
Билеты от 1000₽
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

Современное переосмысление популярной советской классики
Постановка
Высоцкий 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Проверенная временем, весёлая и наивная история о любви

Этот спектакль — настоящий гимн оптимизму и вере в лучшие стороны человеческой природы.

История любви

В основе спектакля — непреходящая любовь, которая находит свое место в самых неожиданных ситуациях, несмотря на все трудности и жизненные испытания. Герои этой пьесы живут, как и полагается в настоящей любви — искренне, открыто и с большим сердцем.

Оптимизм и вера в жизнь

Спектакль напоминает зрителям, что, несмотря на все сложности, жизнь стоит того, чтобы в ней находить радости. Он наполняет душу надеждой и желанием смотреть на мир с оптимизмом.

Режиссер
Дмитрий Бурханкин
В ролях
Нина Персиянинова
Лидия Кузнецова
Инна Королева
Галина Безрук
Галина Безрук
Александр Бобров
Александр Бобров

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 2500 ₽
29 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
2 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
9 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
16 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
23 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
30 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
6 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
13 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
20 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
27 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
4 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
11 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
17 октября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
19:00 от 1000 ₽
18 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
25 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
30 октября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
19:00 от 1000 ₽
2 ноября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
14:00 от 1000 ₽
4 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
8 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
15 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
22 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
29 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽

Фотографии

Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби

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