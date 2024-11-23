Жизнь детского психолога Марины переворачивается, когда в телефоне любимого мужа она обнаруживает недвусмысленную переписку. Однако героиня решает не поддаваться эмоциям, а придумывает элегантный план. Марина от имени неверного супруга приглашает незнакомку по прозвищу Киса на свидание, чтобы попытаться поговорить. Однако на встречу приходит не соперница, а её харизматичный муж Артём. Мужчина, как и Марина, тоже нашёл злосчастную переписку и решил выяснить, с кем имеет дело. Перчинки в без того пикантную ситуацию добавляет факт, что двое обманутых супруга семь лет назад были влюблены друг в друга.