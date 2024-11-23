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Киноафиша Сериалы Переписать любовь

Переписать любовь (2024 - 2024)

Perepisat lyubov 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Жизнь детского психолога Марины переворачивается, когда в телефоне любимого мужа она обнаруживает недвусмысленную переписку. Однако героиня решает не поддаваться эмоциям, а придумывает элегантный план. Марина от имени неверного супруга приглашает незнакомку по прозвищу Киса на свидание, чтобы попытаться поговорить. Однако на встречу приходит не соперница, а её харизматичный муж Артём. Мужчина, как и Марина, тоже нашёл злосчастную переписку и решил выяснить, с кем имеет дело. Перчинки в без того пикантную ситуацию добавляет факт, что двое обманутых супруга семь лет назад были влюблены друг в друга.

В ролях
В ролях
Руслан Ягудин
Руслан Ягудин
Светлана Свибильская
Александр Сергеев
Александр Сергеев
Галина Безрук
Галина Безрук
Евгения Ярушникова
Евгения Ярушникова
Сергей Лобынцев
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Переписать любовь - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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