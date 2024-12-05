Спектакль В джазе только девушки

Яркий мюзикл об опасном приключении двух музыкантов

«В джазе только девушки» — это увлекательный мюзикл, который расскажет историю о двух музыкантах, оказавшихся в центре опасного криминального переплета. Их приключения развиваются в непредсказуемом и часто комичном ключе. Волей случая два парня становятся частью женского джазового оркестра: чтобы спастись от гангстеров, им предстоит надеть элегантные платья и притвориться девушками. На первый взгляд их план кажется идеальным, но вмешивается любовь, которая может либо разрушить, либо спасти их.

Комедия, полная музыки и неожиданных поворотов

Зрителей ждёт яркий спектакль с бессмертными мелодиями американского джаза, захватывающими погонями, переодеваниями и комичными ситуациями. Талантливые актеры, обладающие роскошными вокальными данными, воссоздадут знаменитую историю, наполненную смехом и эмоциями.

Магия классики и нового звучания

Знаменитый фильм, в котором главную роль сыграла секс-символ 50-х годов Мэрилин Монро, получил «Оскар» и три премии «Золотой глобус». Американский институт киноискусства признал его лучшей комедией всех времён в США.

Новая версия легендарного мюзикла

За постановку новой версии голливудской классики отвечает команда российского мюзикла «Кабаре», которая представит зрителям блестящий звездный актерский состав. В ролях: Анастасия Стоцкая, Александр Казьмин, Роман Богданов, Елена Чарквиани, Дмитрий Волков, Лика Рулла, Галина Берук, Михаил Владимиров, Станислав Беляев, Александр Коркунов и другие. Художественный руководитель и исполнительный продюсер — Наталья Громушкина.