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В джазе только девушки
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Киноафиша В джазе только девушки

Спектакль В джазе только девушки

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Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Яркий мюзикл об опасном приключении двух музыкантов

«В джазе только девушки» — это увлекательный мюзикл, который расскажет историю о двух музыкантах, оказавшихся в центре опасного криминального переплета. Их приключения развиваются в непредсказуемом и часто комичном ключе. Волей случая два парня становятся частью женского джазового оркестра: чтобы спастись от гангстеров, им предстоит надеть элегантные платья и притвориться девушками. На первый взгляд их план кажется идеальным, но вмешивается любовь, которая может либо разрушить, либо спасти их.

Комедия, полная музыки и неожиданных поворотов

Зрителей ждёт яркий спектакль с бессмертными мелодиями американского джаза, захватывающими погонями, переодеваниями и комичными ситуациями. Талантливые актеры, обладающие роскошными вокальными данными, воссоздадут знаменитую историю, наполненную смехом и эмоциями.

Магия классики и нового звучания

Знаменитый фильм, в котором главную роль сыграла секс-символ 50-х годов Мэрилин Монро, получил «Оскар» и три премии «Золотой глобус». Американский институт киноискусства признал его лучшей комедией всех времён в США.

Новая версия легендарного мюзикла

За постановку новой версии голливудской классики отвечает команда российского мюзикла «Кабаре», которая представит зрителям блестящий звездный актерский состав. В ролях: Анастасия Стоцкая, Александр Казьмин, Роман Богданов, Елена Чарквиани, Дмитрий Волков, Лика Рулла, Галина Берук, Михаил Владимиров, Станислав Беляев, Александр Коркунов и другие. Художественный руководитель и исполнительный продюсер — Наталья Громушкина.

Режиссер
Наталья Громушкина
Наталья Громушкина
В ролях
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая
Вадим Мичман
Галина Безрук
Галина Безрук
Елена Чарквиани
Андрей Миронов-Удалов
Андрей Миронов-Удалов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
1 августа
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:30 от 1400 ₽
8 августа
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
25 сентября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
26 сентября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:30 от 1400 ₽
27 сентября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
15:00 от 1400 ₽ 19:30 от 1400 ₽
1 октября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
2 октября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
3 октября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:30 от 1400 ₽
12 октября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
15 октября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
16 октября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
18 октября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
15:00 от 1400 ₽ 19:30 от 1400 ₽
22 октября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
23 октября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
4 ноября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
15:00 от 1400 ₽ 19:30 от 1400 ₽
29 ноября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
15:00 от 1600 ₽ 19:30 от 1600 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 28 сентября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1700 ₽
Ростов-на-Дону, 25 ноября
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки В джазе только девушки

В ближайшие дни

Мадам Бовари
16+
Драма
Мадам Бовари
28 июля в 19:00 МДМ
от 1000 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
26 июля в 13:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
Пассажиры отложенных рейсов
18+
Драма
Пассажиры отложенных рейсов
24 сентября в 19:00 ДК им. Зуева
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5 декабря 2024 06:00
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