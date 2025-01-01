Спектакль Служебные страсти, или Любовь по графику

Новая музыкальная комедия по мотивам «Служебного романа»

«Служебные страсти или Любовь по графику» — это новая музыкальная комедия, созданная на основе культовой пьесы Э. А. Рязанова и Э. В. Брагинского, по которой был снят всем известный фильм «Служебный роман». Премьера спектакля состоялась 11 и 12 октября 2024 года на сцене Конгресс-центра МСПК на Вернадского. Постановку осуществила команда продюсеров, известных по успешным российским мюзиклам «Кабаре» и «В джазе только девушки».

Режиссёрская концепция Натальи Громушкиной

Режиссёр-постановщик Наталья Громушкина, чьи работы известны яркостью и нестандартным подходом, создаёт уникальное театральное переживание. В суматохе современного мира эта комедия станет машиной времени, переносившей зрителей в атмосферу ностальгических воспоминаний. Несмотря на свою «ламповость», спектакль сочетает яркое и зажигательное исполнение, в котором звучат музыкальные номера, вдохновлённые стилем 60-70-х годов.

Новое прочтение известного сюжета

«Служебные страсти или Любовь по графику» не просто переносит киносюжет на театральную сцену, но и предлагает новое театральное прочтение всем знакомого сюжета, сочетая юмор, драматургию и неповторимую атмосферу живого театра.

Актерский состав

В спектакле участвуют актёры, такие как Мария Кравченко, Анастасия Денисова, Станислав Беляев, Дмитрий Волков, Галина Безрук, Андрей Бирин, Роман Богданов, Михаил Владимиров, Александр Коркунов, Юлия Михалкова, Светлана Саягова, Елена Чарквиани, Ирина Сурина и Софья Пушкина.