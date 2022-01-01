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Кристин Элиз
Кристин Элиз
Christine Elise
О персоне
Фильмография
Кристин Элиз
Christine Elise
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Дата рождения
12 февраля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Рост
165 см
Биография Кристин Элиз
Родилась 12 февраля 1965 года. Бостон, Массачусетс, США.
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