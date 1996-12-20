Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Кана Итиносэ
Kana Ichinose
Киноафиша
Персоны
Кана Итиносэ
Кана Итиносэ
Kana Ichinose
Дата рождения
20 декабря 1996
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Хоккайдо, Япония
Рост
148 см
Популярные фильмы
0.0
AMAIM: Воин на пограничье
(2021)
0.0
Мир отомэ-игр – это тяжелый мир для мобов
(2022)
0.0
Сделай это сам!!
(2022)
Фильмография Кана Итиносэ
Жанр
Все
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2022
2021
2019
2018
Все
12
Сериалы
12
Актриса
12
Невероятный танк проходит подземелья: Танк, обладающий редким навыком выносливости 9999, был изгнан из геройской группы
аниме , фэнтези
2024, Япония
Провожающая в последний путь Фрирен
аниме , фэнтези
2023, Япония
Эльф Эдомаэ
аниме , комедия, фэнтези
2023, Япония
Мир отомэ-игр – это тяжелый мир для мобов
комедия, аниме , фэнтези, мелодрама
2022, Япония
Сделай это сам!!
комедия
2022, Япония
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
аниме , фантастика, боевик
2022, Япония
AMAIM: Воин на пограничье
драма, боевик, аниме , фантастика
2021, Япония
Магия святой всемогуща
аниме , фэнтези
2021, Япония
Побрился. Затем привел домой старшеклассницу.
драма, аниме , мелодрама
2021, Япония
Кэрол и Тьюздей
аниме , мелодрама, фантастика
2019, Япония
Доктор Стоун
боевик, приключения, аниме , фантастика
2019, Япония
Любимый во Франксе
боевик, аниме , фантастика
2018, Япония
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667