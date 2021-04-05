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Постер сериала Побрился. Затем привел домой старшеклассницу.
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Киноафиша Сериалы Побрился. Затем привел домой старшеклассницу.

Побрился. Затем привел домой старшеклассницу. (2021 - 2021)

Hige wo Soru. Soshite Joshikousei wo Hirou. 18+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 26 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 5 часов 38 минут

О чем сериал

Офисный работник Ёсида уже пять лет тайно питает чувства к своей коллеге Айри Гото. Наконец, набравшись смелости, он приглашает её на свидание, но, к сожалению, получает отказ. В отчаянии Ёсида напивается и возвращается домой, но его вечер принимает неожиданный поворот: на пороге он встречает старшеклассницу Саю Огивару. Чтобы не провести ночь на улице, девушка предлагает себя Ёсиде, но тот, вместо того чтобы воспользоваться ситуацией, решает дать ей кров. Наутро Сая признаётся, что сбежала из дома полгода назад и с тех пор жила у разных мужчин, предлагая им свои услуги в обмен на жильё. Однако Ёсида решает отказаться от её предложения и вместо этого просит её помогать по дому. Так начинается их необычная история, полная неожиданных поворотов и непростых решений.

В ролях
В ролях
Кадзуюки Окицу
Кана Итиносэ
Косукэ Ториуми
Косукэ Ториуми
Хисако Канэмото
Natsumi Kawaida
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Побрился. Затем привел домой старшеклассницу. - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
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