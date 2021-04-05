Офисный работник Ёсида уже пять лет тайно питает чувства к своей коллеге Айри Гото. Наконец, набравшись смелости, он приглашает её на свидание, но, к сожалению, получает отказ. В отчаянии Ёсида напивается и возвращается домой, но его вечер принимает неожиданный поворот: на пороге он встречает старшеклассницу Саю Огивару. Чтобы не провести ночь на улице, девушка предлагает себя Ёсиде, но тот, вместо того чтобы воспользоваться ситуацией, решает дать ей кров. Наутро Сая признаётся, что сбежала из дома полгода назад и с тех пор жила у разных мужчин, предлагая им свои услуги в обмен на жильё. Однако Ёсида решает отказаться от её предложения и вместо этого просит её помогать по дому. Так начинается их необычная история, полная неожиданных поворотов и непростых решений.