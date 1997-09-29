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Юмири Ханамори
Yumiri Hanamori
Киноафиша
Персоны
Юмири Ханамори
Юмири Ханамори
Yumiri Hanamori
Дата рождения
29 сентября 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.6
Гачиакута
(2025)
8.4
Лето, когда умер Хикару
(2025)
8.4
Для тебя, Бессмертный
(2021)
Фильмография Юмири Ханамори
Мир танцует
драма, аниме
2026, Япония
Герой-мерзавец
аниме , фантастика
2026, Япония
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8.4
Лето, когда умер Хикару
аниме , ужасы
2025, Япония
7
Дождь и ты
аниме , комедия
2025, Япония
6.7
Кошачий глаз
аниме , боевик, комедия
2025, Япония
6.7
Ведьмнадзор
аниме , комедия, фэнтези
2025, Япония
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ИНН 7722742614
8.6
Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези
2025, Япония
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Досанко-гяру чудо как милы
аниме , комедия, мелодрама
2024, Япония
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