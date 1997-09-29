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Юмири Ханамори
Юмири Ханамори Yumiri Hanamori
Киноафиша Персоны Юмири Ханамори

Юмири Ханамори

Yumiri Hanamori

Дата рождения
29 сентября 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Гачиакута 8.6
Гачиакута (2025)
Лето, когда умер Хикару 8.4
Лето, когда умер Хикару (2025)
Для тебя, Бессмертный 8.4
Для тебя, Бессмертный (2021)

Фильмография Юмири Ханамори

Мир танцует
Мир танцует
драма, аниме 2026, Япония
Герой-мерзавец
Герой-мерзавец
аниме , фантастика 2026, Япония
Лето, когда умер Хикару 8.4
Лето, когда умер Хикару
аниме , ужасы 2025, Япония
Дождь и ты 7
Дождь и ты
аниме , комедия 2025, Япония
Кошачий глаз 6.7
Кошачий глаз
аниме , боевик, комедия 2025, Япония
Ведьмнадзор 6.7
Ведьмнадзор
аниме , комедия, фэнтези 2025, Япония
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Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези 2025, Япония
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