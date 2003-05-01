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Лиззи Грин
Лиззи Грин
Lizzy Greene
О персоне
Фильмография
Лиззи Грин
Lizzy Greene
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Дата рождения
1 мая 2003
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Даллас, Техас, США
Рост
164 см
Биография Лиззи Грин
Родилась 1 мая 2003 года. Даллас, Техас, США.
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Фильмография Лиззи Грин
Крошечное Рождество
комедия, семейный, фэнтези
2017, Канада
4.0
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