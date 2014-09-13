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Постер сериала Никки, Рикки, Дикки и Дон
Постер сериала Никки, Рикки, Дикки и Дон
Постер сериала Никки, Рикки, Дикки и Дон
Постер сериала Никки, Рикки, Дикки и Дон
Постер сериала Никки, Рикки, Дикки и Дон
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Никки, Рикки, Дикки и Дон

Никки, Рикки, Дикки и Дон (2014 - 2018)

Nicky, Ricky, Dicky & Dawn 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Nickelodeon
Продолжительность сериала 41 час 0 минут

О чем сериал

Как двоим родителям справиться с целой бандой ребятни? Иначе эту бойкую четверку и не назовешь – мальчики Никки, Рикки, Дикки и их сестра Дон всегда найдут, чем заняться.

Никки, Рикки, Дикки и Дон - четверо близнецов: у них общие друзья, они ухаживают за одним щенком, живут в одной комнате и день рождения отмечают все в один день. Вечный спор «кто главнее» часто превращается в настоящую битву, но в большинстве случаев победитель в ней один – Дон родилась на четыре секунды раньше братьев. поэтому считает себя на четыре секунды умнее и взрослее остальных. И хотя без соперничества у Харперов не обходится, из любой передряги близнецы выбираются все вместе – ведь они большая дружная семья. Одна голова хорошо, а четыре лучше! Никки активный, изобретательный и немного странноватый малый. Когда растёшь в такой большой семье, ты должен быть готов ко всему. Если же нужно быстро закончить домашнюю работу или найти способ вообще ее не делать – это к Рикки. Но даже заоблачный уровень его IQ не спасает близнецов Харпер от неприятностей. Дикки – невозмутимый и крутой парень. Все девочки от него без ума, ведь он всегда знает, что и как сказать. А единственная дочка Харперов – Дон, бойкая и деловитая девчонка. Ей нравится проявлять свои лидерские способности, но, несмотря на это, она неотъемлемая часть команды четверняшек! Близнецы ни минуты не сидят на месте, ведь столько приключений впереди – день рождения, новые друзья… А сколько фильмов ужасов еще не пересмотрено! Вместе им предстоит еще многое узнать и многому научиться.

В ролях
В ролях
Брайан Степанек
Брайан Степанек
Лиззи Грин
Лиззи Грин
Эйдан Галлахер
Эйдан Галлахер
Мейс Коронел
Мейс Коронел
Кэйси Симпсон
Эллисон Мунн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Сезоны
Никки, Рикки, Дикки и Дон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 20 эпизодов
 
Никки, Рикки, Дикки и Дон - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 25 эпизодов
 
Никки, Рикки, Дикки и Дон - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 23 эпизода
 
Никки, Рикки, Дикки и Дон - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 14 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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