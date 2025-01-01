Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Алан Дейвис
Alan Davies
Киноафиша
Персоны
Алан Дейвис
Алан Дейвис
Alan Davies
Дата рождения
6 марта 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лоутон, Эссекс, Англия, Великобритания
Популярные фильмы
8.8
КьюАй. Весьма интересно
(2003)
0.0
Кухня
(2010)
Фильмография Алан Дейвис
Жанр
Все
Комедия
Телешоу
Год
Все
2010
2003
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
Кухня
комедия
2010, Великобритания
8.8
КьюАй. Весьма интересно
комедия, телешоу
2003, Великобритания
Не только «Проклятье Чаки»: 5 фильмов ужасов, где в главных ролях — куклы-убийцы
Боран будет жить, а вот Джихан — не факт: появились спойлеры ко 2 сезону «Далекого города» вплоть до Нового года
Развелись, похоронили супругов, просто поругались? Выяснили, почему в «Трех котах» бабушка и дедушка живут раздельно
Фанаты «Монолога фармацевта», вы тут? 3-й сезон наконец получил дату (и приятный бонус) – увидим раньше, чем новую часть «Соло левелинга»
«Это было настоящее убийство»: Джексон снял мрачный финал для Фродо во «Властелине колец» — но, к счастью, никто его не увидел
В Хогвартсе его звали «Нюниусом», но он считал себя «Принцем-полукровкой»: откуда взялось столь лестное прозвище Снейпа
Вагон бежит, качается: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с трамваем (тест)
Кристофер Нолан назвал этот супергеройский боевик настоящим шедевром — «Мстители» и рядом не стояли
Сон Джин-ву, тебя уделала девчонка! «Поднятие уровня» только что потеряло статус лучшего аниме 2025 года
Уже не раз посмотрели «Игру престолов»? Вот 5 сериалов с рейтингом 8.1+ – незаслуженно остались в тени хита HBO
Джордж Мартин согласился на адаптацию «Рыцаря Семи Королевств» только на одном условии — теперь сериалу нужно переплюнуть эпичный фильм 1952 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667