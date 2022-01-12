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Джейна Ли Ортис
Джейна Ли Ортис
Jaina Lee Ortiz
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Джейна Ли Ортис
Jaina Lee Ortiz
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Дата рождения
20 ноября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Форт-Орд, Калифорния, США
Рост
165 см
Биография Джейны Ли Ортис
Родилась 20 ноября 1986 года. Форт-Орд, Калифорния, США.
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12 января 2022 16:33
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