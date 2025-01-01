Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Джулия Дикин
Julia Deakin
Киноафиша
Персоны
Джулия Дикин
Джулия Дикин
Julia Deakin
Дата рождения
1 января 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Гейнсборо, Линкольншир, Англия, Великобритания
Популярные фильмы
0.0
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы
(2018)
0.0
Долбанутые
(1999)
Фильмография Джулия Дикин
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2018
1999
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы
драма, комедия, криминал
2018, Великобритания
Долбанутые
комедия
1999, Великобритания
За дело берется HBO, а значит ставки крайне высоки: вслед за «Последним обрядом» будет сериал по «Заклятью»
Турки оклеветали Хюррем: зачем образ любимой жены Сулеймана демонизировали на протяжении веков
«Я разрушу жизнь Джихана и Альи»: эту героиню в 30 серии «Далекого города» ждет жестокий финальная
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)
«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2
Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше
Если понравилась «Трасса» и «Хрустальный»: новый детектив с Акиньшиной похож сразу на два хита Маловичко
Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)
Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины
Вот уже 45 лет в «Москва слезам не верит» живет один ляп: но замечает его не каждый — всему виной наряд Катерины (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667