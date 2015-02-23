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Постер к сериалу Живу с моделями
Постер к сериалу Живу с моделями
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 2.9
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2 постера
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 2.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Живу с моделями
Живу с моделями (2015 - 2017) I Live with Models 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Comedy Central
Продолжительность 5 часов 52 минуты
О чем сериал

«Живу с моделями» — это американский ситком о закулисной жизни людей, работающих моделями. В центре сюжета находится парень с ничем не примечательной внешностью, Томми, который только-только начал открывать для себя мир красивых людей благодаря своим идеальным рукам. В разных сезонах у него будут различные соседи, среди которых есть как глуповатый красавчик, так и модель большого размера. В сериале нет ни нотки драматизма, а самые неприятные ситуации и разочарования в работе моделей подаются через комичную призму. В России сериал наиболее известен благодаря Кураж-Бамбей.

Живу с моделями - трейлер второго сезона
Живу с моделями
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Брианна Хоуи
Брианна Хоуи Scarlet
Джозеф Мэй
Джозеф Мэй Luke
Дэвид Хоффман
Дэвид Хоффман Tommy
Ребекка Рейд
Ребекка Рейд Anna
Лидия Роуз Бьюли
Лидия Роуз Бьюли
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Живу с моделями - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 8 эпизодов
 
Живу с моделями - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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