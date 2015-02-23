«Живу с моделями» — это американский ситком о закулисной жизни людей, работающих моделями. В центре сюжета находится парень с ничем не примечательной внешностью, Томми, который только-только начал открывать для себя мир красивых людей благодаря своим идеальным рукам. В разных сезонах у него будут различные соседи, среди которых есть как глуповатый красавчик, так и модель большого размера. В сериале нет ни нотки драматизма, а самые неприятные ситуации и разочарования в работе моделей подаются через комичную призму. В России сериал наиболее известен благодаря Кураж-Бамбей.