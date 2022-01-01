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Джеймс Мюррей
Джеймс Мюррей
James Murray
О персоне
Фильмография
Джеймс Мюррей
James Murray
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Дата рождения
22 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Манчестер, Англия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Джеймса Мюррея
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Фильмография Джеймса Мюррея
Призрачная шестерка
боевик
2019, США
6.0
Оно живое
ужасы
2008, США
3.0
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